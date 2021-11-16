16 ноября 2021

СК завершил расследование громкого дела пермского экс-прокурора

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, уголовный кодекс, ук
Бывшего прокурора обвиняют по пяти статьям УК РФ Фото:
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Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Следственное управление СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Его обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса, включая получение взятки, вымогательство, подстрекательство к превышению должностных полномочий, а также в организации и подстрекательстве к служебному подлогу.

«По версии следствия, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году, обвиняемый, занимая должность прокурора Индустриального района Перми, получил лично и через посредников две взятки в крупном и особо крупном размере соответственно, на общую сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей, за совершение в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций — действий, входивших в его служебные полномочия», — говорится в сообщении на сайте СК.

Кроме того, Мурай неоднократно был посредником при передаче взяток, а также подстрекал к превышению должностных полномочий и к организации служебного подлога сотрудников службы судебных приставов. Они по его указанию незаконно прекратили шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении знакомого Мурая. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мурай был задержан и отправлен под арест в августе 2020 года, практически сразу после своей отставки. Он проходит обвиняемым по так называемому делу судебных приставов. В ходе расследования на имущество бывшего прокурора и его супруги наложен арест на 750 тысяч рублей.

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