Лукашенко выдвинул условия для прекращения кризиса с мигрантами

Александр Лукашенко хочет отмены санкций против Беларуси Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Глава Беларуси Александр Лукашенко выдвинул два условия, соблюдение которых поспособствует урегулированию миграционного криза на белорусско-польской границе. Это произошло в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.

«Он хочет, чтобы было прекращено действие санкций, а его признали главой государства», — приводит « Газета.ру », слова Лийметс, сказанные в эфире передачи «Aktuaalne kaamera» телеканала ETV. Министр подчеркнула, что санкции необходимо оставить и, кроме того, в скором времени ввести новые. Лийметс заявила, что ЕС должен сохранять единство и оказывать давление на Лукашенко с помощью действий.

15 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Главы Беларуси и Германии обсуждали пути решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.