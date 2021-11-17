Лукашенко выдвинул условия для прекращения кризиса с мигрантами

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Александр Лукашенко хочет отмены санкций против Беларуси Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Глава Беларуси Александр Лукашенко выдвинул два условия, соблюдение которых поспособствует урегулированию миграционного криза на белорусско-польской границе. Это произошло в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.

«Он хочет, чтобы было прекращено действие санкций, а его признали главой государства», — приводит «Газета.ру», слова Лийметс, сказанные в эфире передачи «Aktuaalne kaamera» телеканала ETV. Министр подчеркнула, что санкции необходимо оставить и, кроме того, в скором времени ввести новые. Лийметс заявила, что ЕС должен сохранять единство и оказывать давление на Лукашенко с помощью действий.

15 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Главы Беларуси и Германии обсуждали пути решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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