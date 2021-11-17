Лукашенко выдвинул условия для прекращения кризиса с мигрантами

Глава Беларуси Александр Лукашенко выдвинул два условия, соблюдение которых поспособствует урегулированию миграционного криза на белорусско-польской границе. Это произошло в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.
«Он хочет, чтобы было прекращено действие санкций, а его признали главой государства», — приводит «
15 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Главы Беларуси и Германии обсуждали пути решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
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