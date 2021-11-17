Юристы дали советы, как засудить школу за плохое образование

Школу можно засудить за плохое образование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители могут получить компенсацию со школы, где учатся их дети, в случае, если услуга обучения была оказана некачественно, программы по предметам не выполнялись, а критерии оценки знаний не соблюдались. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали юрист движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина и юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

«Начнем с того, что нужно понимать, что вкладывается в понятие „некачественное образование“. Прежде чем обратиться куда-то, нужно изучить программу по предмету, понять, имеется ли там критерий оценивания, сопоставить оценки, которые были выставлены за знания с этим критерием или программой. Если эти пункты не совпадают, то нужно написать претензию руководству школы, продублировать эту претензию в управление образования и после получения ответов, можно просить назначить апелляционную комиссию по рассмотрению спора. Если эти три аспекта не помогут, нужно выходить в судебном порядке», — пояснила Елена Шульгина.

По словам Яны Бондоренко, нужно предоставить доказательства того, что обучение в школе некачественное. «Нужно доказать, что было обещано и что в итоге было предоставлено. Дальше уже школа будет предоставлять со своей стороны доказательства», — рассказала юрист. Она также отметила, что по итогу можно потребовать возврат денежных средств, либо перерасчет суммы, которая была уплачена за обучение.

Шульгина добавила, что вернуть можно также средства, потраченные на исправление ситуации — оплату репетиторов, дополнительное образование. «Если вы понесли убытки по исправлению ситуации, которая возникла из-за некачественно оказанной услуги, то нужно собрать все чеки, документы, подтверждающие, что вы получили дополнительное образование», — подытожила юрист.