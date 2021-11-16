ЦУР: жители Салехарда чаще других городов ЯНАО жалуются на мэрию

ЯНАО занял второе место по количеству обращений в администрацию на тысячу человек Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Жители Салехарда чаще остальных городов ЯНАО отправляют обращения и жалобы в администрацию. Об этом сообщил руководитель ямальского Центра управления регионом Александр Павлика на пресс-конференции, посвященной итогам работы.

«По Салехарду было зарегистрировано десять с половиной тысяч обращений в год. В других городах было отправлено пять с половиной тысяч в Ноябрьске, 5400 в Новом Уренгое и 3300 в Лабытнанги», — сообщил на пресс-конференции Александр Павлика.

Было отмечено, что быстрее всех на сообщения жителей отвечают власти Лабытнаги. Администрация города самостоятельно занимается отслеживанием информации на своих площадках и сразу дает развернутый отвечает на обращения жителей.

За этот год ЦУР обработал 60 тысяч сообщений жителей, благодаря чему ЯНАО занял второе место в России по количеству обращений в администрацию на тысячу человек. Больше половины вопросов связанны с направлениями ЖКХ, дороги, соцзащиты, благоустройства, здравоохранение. Для ускорения получения ответов и обратной связи был запущен чат-бот, который планируется дальше развивать и внедрять новые функции.