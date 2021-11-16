16 ноября 2021
15 ноября 2021

ЦУР: жители Салехарда чаще других городов ЯНАО жалуются на мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, ящик, обращение, жалоба
ЯНАО занял второе место по количеству обращений в администрацию на тысячу человек Фото:

Жители Салехарда чаще остальных городов ЯНАО отправляют обращения и жалобы в администрацию. Об этом сообщил руководитель ямальского Центра управления регионом Александр Павлика на пресс-конференции, посвященной итогам работы.

«По Салехарду было зарегистрировано десять с половиной тысяч обращений в год. В других городах было отправлено пять с половиной тысяч в Ноябрьске, 5400 в Новом Уренгое и 3300 в Лабытнанги», — сообщил на пресс-конференции Александр Павлика.

Было отмечено, что быстрее всех на сообщения жителей отвечают власти Лабытнаги. Администрация города самостоятельно занимается отслеживанием информации на своих площадках и сразу дает развернутый отвечает на обращения жителей.

За этот год ЦУР обработал 60 тысяч сообщений жителей, благодаря чему ЯНАО занял второе место в России по количеству обращений в администрацию на тысячу человек. Больше половины вопросов связанны с направлениями ЖКХ, дороги, соцзащиты, благоустройства, здравоохранение. Для ускорения получения ответов и обратной связи был запущен чат-бот, который планируется дальше развивать и внедрять новые функции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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