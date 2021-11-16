Скорее всего, депутаты повторно проголосуют по поводу «Баден-Бадена» до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвестору строительства термального комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге в конце ноября предстоит встретиться с активистами, которые имеют к нему вопросы. Только после этого гордума, заблокировавшая проект в сентябре, согласует его. По данным URA.RU, такое условие было озвучено бизнесмену Евгению Кононову и директору Шарташского лесопарка Артуру Зиганшину на совещании, прошедшем неделю назад.

Помимо Зиганшина и Кононова, там присутствовали спикер думы Игорь Володин, его зам Виктор Тестов, а также начальник Главархитектуры Алексей Храмов. «Можно сказать, что Кононов и Зиганшин сами обратились к депутатам, чтобы те помогли свести их с активистами. Предполагается, что такая встреча состоится на следующей неделе. После нее и станет ясно, будет гордума рассматривать этот вопрос повторно или нет», — поделился свидетель разговора.

Позиция депутатов в данном случае — решающая. Это связано с тем, что для строительства «Баден-Бадена» необходимы изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые утверждает дума. В конце сентября депутаты отклонили инициативу (не хватило одного голоса), высказав опасения, что термы навредят озеру. Об этом же ранее заявляли экоактивисты.

Первые рендеры «Баден-Бадена» на Шарташе появились в марте — их опубликовала свердловский министр инвестиций Виктория Казакова. Она же заявила, что комплекс построят до конца 2023 года. Известно, что проект показывали губернатору Евгению Куйвашеву, и он его одобрил.

Инвестиции в «Баден-Баден» могут достигать 1,5 млрд рублей Фото: проектная документация

17 ноября Евгений Кононов сказал «Коммерсант-Уралу», что начать строительные работы планируют весной 2022-го. Для городских чиновников это стало откровением: о каких-либо сроках с Кононовым они еще не разговаривали, так как нет решения думы. Но Артур Зиганшин уточнил URA.RU, что речь идет об идеальном сценарии. «Дума и администрация содействуют нам во всем. <…> Знаю информацию, что повторно [вопрос на думу] будет выноситься в какой-то обозримой перспективе. Мне сказали, что до конца года», — поделился с URA.RU сам Кононов.

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