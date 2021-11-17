URA.RU вошел в топ-20 самых цитируемых telegram-каналов в России

Telegram-канал URA.RU занял 18 место в топ-30 самых цитируемых telegram-каналов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Telegram-канал URA.RU вошел в топ-30 самых цитируемых в российских СМИ по версии сервиса «Медиалогия» по итогам октября. В свежем рейтинге организации «Топ-30 Telegram-каналов по цитируемости в российских СМИ — сентябрь 2021» канал агентства занял 18 место. Сейчас на него подписано почти 36,3 тысяч человек.

Рейтинг построен по количеству цитат telegram-каналов российских СМИ с 1 по 31 октября 2021 года. Всего за месяц telegram-канал URA.RU процитировали в СМИ 477 раз. В рейтинге он оказался рядом с такими каналами, как «Мейстер», «DNP» (telegram-канал Дениса Проценко) и RT на русском.

Самыми цитируемыми постами URA.RU за октябрь стали слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского о том, что он за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19. Вызов Лии Ахеджаковой в Следственный комитет и жалобы Анатолия Вассермана на ранние заседания Госдумы.

Месяцем ранее telegram-канал URA.RU занял 27 место в аналогичном рейтинге «Медиалогии». Самыми цитируемыми постами URA.RU за сентябрь стали информация о лечении кинорежиссера Андрея Звягинцева в Германии от последствий COVID и предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отставным военным стать учителями в школах.