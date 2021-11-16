16 ноября 2021

Тюменская компания из структуры «Газпрома» продает базу отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха
Базу отдыха «Яхт-клуб Рубин» продают за 118 млн Фото:

Тюменская компания ПАО «Тюменские моторостроители» продает свою базу отдыха «Яхт-клуб Рубин» за 118 млн рублей. Об этом сообщается на электронной торговой площадке «Группа Газпромбанка».

«Открытый аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого и недвижимого имущества. База отдыха с отдельно стоящими одноэтажными коттеджами, домами, финскими отапливаемыми беседками и другой сопутствующей инфраструктурой», — говорится на сайте электронной торговой площадки.

База отдыха находится на шестнадцатом километре Ялуторовского тракта. Компания ПАО «Тюменские моторостроители» является крупнейшим машиностроительным предприятием Тюменской области, которая специализируется на капремонте и техобслуживании газотурбинных двигателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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