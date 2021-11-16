Тюменская компания из структуры «Газпрома» продает базу отдыха

Базу отдыха «Яхт-клуб Рубин» продают за 118 млн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская компания ПАО «Тюменские моторостроители» продает свою базу отдыха «Яхт-клуб Рубин» за 118 млн рублей. Об этом сообщается на электронной торговой площадке «Группа Газпромбанка».

«Открытый аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого и недвижимого имущества. База отдыха с отдельно стоящими одноэтажными коттеджами, домами, финскими отапливаемыми беседками и другой сопутствующей инфраструктурой», — говорится на сайте электронной торговой площадки.

База отдыха находится на шестнадцатом километре Ялуторовского тракта. Компания ПАО «Тюменские моторостроители» является крупнейшим машиностроительным предприятием Тюменской области, которая специализируется на капремонте и техобслуживании газотурбинных двигателей.