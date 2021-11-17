Депутат Госдумы: Путин потерял последнего кандидата в преемники

Михаил Делягин прокомментировал приближающийся транзит власти в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У президента России Владимира Путина сейчас нет преемника на пост главы страны. Последним из них был погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин на своем YouTube-канале.

«В условиях деградации системы верю, что он преемника найдет и что с этим преемником не случится то, что случилось с Евгением Зиничевым. Второго такого человека, как Евгений Зиничев, я не знаю. Зиничева он не мог называть, пока он был живой, потому что нельзя. Я боюсь, что такой фамилии сейчас у него нет», — сказал Делягин.

Депутат также отметил, что если Путин назовет преемника, то он будет уверен в нем. «Он будет уверен в том, что этот преемник его не сдаст. Этот преемник будет его оберегать, как он оберегал Ельцина», — уточнил он.

Ранее Делягин заявил, что ближайшее время в России, путем государственного переворота, сменится власть. После ухода Владимира Путина с поста президента, в стране начнут ужесточатся репрессии, заявил политтехнолог Станислав Белковский.