Депутат Госдумы предрек госпереворот при смене власти в России

Владимира Путина будут помнить как демократа, заявил Михаил Делягин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ближайшее время в России, путем государственного переворота, сменится власть. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин на своем YouTube-канале.

«Грядет смена власти в форме государственного переворота. Мы о [президенте России Владимире] Путине будем вспоминать, как о добром дедушке, как о человеке, который был демократом и гуманистом. Как о Примакове сейчас вспоминают, так и о Путине будут вспоминать», — сказал Делягин.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России сильно изменится политический режим. После ухода Владимира Путина с поста президента, в России начнут ужесточатся репрессии, заявил политтехнолог Станислав Белковский.