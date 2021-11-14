Депутат Госдумы предрек госпереворот при смене власти в России

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Лекция Делягина. Сургут, делягин михаил
Владимира Путина будут помнить как демократа, заявил Михаил Делягин Фото:

В ближайшее время в России, путем государственного переворота, сменится власть. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин на своем YouTube-канале.

«Грядет смена власти в форме государственного переворота. Мы о [президенте России Владимире] Путине будем вспоминать, как о добром дедушке, как о человеке, который был демократом и гуманистом. Как о Примакове сейчас вспоминают, так и о Путине будут вспоминать», — сказал Делягин.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России сильно изменится политический режим. После ухода Владимира Путина с поста президента, в России начнут ужесточатся репрессии, заявил политтехнолог Станислав Белковский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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