Попова назвала условие для отмены QR-кодов, которое не выполнить

Коронавирусные ограничения в России снимут после 100% вакцинации населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения», — сообщила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.
Сейчас в России действует множество ограничений из-за пандемии коронавируса. В их числе QR-коды, самоизоляция для людей старше 65 лет, ограничения работы кафе и ресторанов в ночное время.
Вакцинацию при этом не могут пройти все жители страны, заявлял ранее профессор, специалист по вирусологии Александр Бутенко, пишут «Известия». По его словам, у всех одобренных в РФ препаратов есть противопоказания, из-за которых люди получают медотводы. Таковым является, например, тяжелая аллергическая реакция в анамнезе.
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