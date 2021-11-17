Попова назвала условие для отмены QR-кодов, которое не выполнить

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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна, амирханов амирхан
По мнению Анны Поповой, снять ограничения можно после вакцинации всего населения страны Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусные ограничения в России снимут после 100% вакцинации населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения», — сообщила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас в России действует множество ограничений из-за пандемии коронавируса. В их числе QR-коды, самоизоляция для людей старше 65 лет, ограничения работы кафе и ресторанов в ночное время.

Вакцинацию при этом не могут пройти все жители страны, заявлял ранее профессор, специалист по вирусологии Александр Бутенко, пишут «Известия». По его словам, у всех одобренных в РФ препаратов есть противопоказания, из-за которых люди получают медотводы. Таковым является, например, тяжелая аллергическая реакция в анамнезе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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