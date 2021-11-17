Поклонская уверена, что QR-коды нарушают Конституцию РФ

Посол России в африканской республике Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию РФ. Она также отметила, что они нарушают базовые права человечества.
«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать ее годовщину, но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации», — заявила Поклонская в прямом эфире на своей странице в Instagram. Ее слова приводит telegram-канал «Пул №3».
Ранее Поклонская уже выступала против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной. Она особо подчеркнула, что лично она не против вакцин, но убеждена, что вакцинация должна быть исключительно добровольным выбором каждого, передает Царьград.
Подписывайтесь на URA.RU в