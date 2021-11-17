Поклонская уверена, что QR-коды нарушают Конституцию РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента. Москва, поклонская наталья
Наталья Поклонская вступилась за граждан РФ без QR-кодов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Посол России в африканской республике Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию РФ. Она также отметила, что они нарушают базовые права человечества.

«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать ее годовщину, но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации», — заявила Поклонская в прямом эфире на своей странице в Instagram. Ее слова приводит telegram-канал «Пул №3».

Ранее Поклонская уже выступала против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной. Она особо подчеркнула, что лично она не против вакцин, но убеждена, что вакцинация должна быть исключительно добровольным выбором каждого, передает Царьград.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...