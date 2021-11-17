Поклонская уверена, что QR-коды нарушают Конституцию РФ

Наталья Поклонская вступилась за граждан РФ без QR-кодов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Посол России в африканской республике Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию РФ. Она также отметила, что они нарушают базовые права человечества.

«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать ее годовщину, но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации», — заявила Поклонская в прямом эфире на своей странице в Instagram. Ее слова приводит telegram-канал «Пул №3».

Ранее Поклонская уже выступала против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной. Она особо подчеркнула, что лично она не против вакцин, но убеждена, что вакцинация должна быть исключительно добровольным выбором каждого, передает Царьград.