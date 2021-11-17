Экс-схиигумен Сергий назвал главную причину его гонений

Опальный монах рассказал, как он видит конфликт с РПЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) дал первые показания в суде. Он рассказал, что причиной его отлучения от церкви стало желание Сергия построить храм Святой Софии на 37 тысяч прихожан. Об этом URA.RU рассказал адвокат опального монаха Павел Бабиков, который присутствовал на процессе.

«Отец Сергий рассказал, что причиной конфликта, который впоследствии привел к возбуждению в отношении него уголовных дел стали не проповеди, а его желание построить храм Святой Софии в Среднеуральске», — пересказал слова опального монаха адвокат Павел Бабиков.

«Изначально отец Сергий получил благословение на возведение религиозного объекта от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а также от духовника Патриарха Московского и всея Руси Схиархимандрита Илия. Но потом позиция Митрополита Кирилла поменялась. Отцу Сергию, как он говорит, объяснили, что если он построит такой большой храм то все перейдут туда и другие храмы опустеют», — продолжает Бабиков.

На суде прозвучало, что митрополит Кирилл отозвал свое благословение, чем фактически запретил строить храм. Но у отца Сергия были сторонники, которые готовы были спонсировать строительство храма Святой Софии.

«Отец Сергий сказал, что не откажется от идеи построить храм и только тогда на него начались гонения. Сначала его низвергли из сана, а после вовсе отлучили от церкви, так он поясняет», — рассказал Бабиков

Сергей Романов был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года во время спецоперации силовиков. Ему предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Позднее ему предъявили обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп. В начале ноября отец Сергий дал эксклюзивное интервью агентству, в котором рассказал, что он думает о своей мании величия, планах на освобождение и QR-кодах.