Полиция задержала бывшего схиигумена Сергия

Бывшего схимонаха Сергия увезли в главное управление СУ СКР России по Свердловской области
новость из сюжетаОтец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь
Сотрудники спецслужб задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщил телеграм-канал отца Сергия.
Опального священника увезли в главное управление СУ СКР России по Свердловской области. По словам его сторонников, Сергию Романову предстоит допрос. В самом монастыре проходят обыски, монахинь сейчас держат под охраной.
Ранее стало известно, что силовики начали штурм монастыря отца Сергия. Перед этим спецслужбы оцепили территорию вокруг храма.
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