Полиция задержала бывшего схиигумена Сергия

Бывшего схимонаха Сергия увезли в главное управление СУ СКР России по Свердловской области Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Сотрудники спецслужб задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщил телеграм-канал отца Сергия.

Опального священника увезли в главное управление СУ СКР России по Свердловской области. По словам его сторонников, Сергию Романову предстоит допрос. В самом монастыре проходят обыски, монахинь сейчас держат под охраной.

Ранее стало известно, что силовики начали штурм монастыря отца Сергия. Перед этим спецслужбы оцепили территорию вокруг храма.