28 декабря 2020

Полиция задержала бывшего схиигумена Сергия

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Спецназ судебных приставов (ФССП) в Среднеуральском женском монастыре отца Сергия, отец сергий
Бывшего схимонаха Сергия увезли в главное управление СУ СКР России по Свердловской области Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Сотрудники спецслужб задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщил телеграм-канал отца Сергия.

Опального священника увезли в главное управление СУ СКР России по Свердловской области. По словам его сторонников, Сергию Романову предстоит допрос. В самом монастыре проходят обыски, монахинь сейчас держат под охраной.

Ранее стало известно, что силовики начали штурм монастыря отца Сергия. Перед этим спецслужбы оцепили территорию вокруг храма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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