Депутат Госдумы: как Путин поменяет власть в РФ за 2,5 года

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Для Владимира Путина будет идеальным вариантом сделать нового президента технической функцией Фото:

Президент России Владимир Путин к выборам 2024 года передаст функции власти Госсовету, сделав нового лидера номинальным. Таким мнением поделился депутат Госдумы, политтехнолог Михаил Делягин.

«[Единственный вариант транзита власти для Путина] это передача стратегических функций власти в Госсовет и превращение президента в техническую функцию. Таким был [экс-президент РФ Дмитрий] Медведев, даже меньше», -заявил Делягин на своем youtube-канале.

Помимо этого Делягин считает, что Путин потерял последнего кандидата в преемники. Это случилось из-за того, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб, спасая видеорежиссера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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