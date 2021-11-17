Депутат Госдумы: как Путин поменяет власть в РФ за 2,5 года

Президент России Владимир Путин к выборам 2024 года передаст функции власти Госсовету, сделав нового лидера номинальным. Таким мнением поделился депутат Госдумы, политтехнолог Михаил Делягин.
«[Единственный вариант транзита власти для Путина] это передача стратегических функций власти в Госсовет и превращение президента в техническую функцию. Таким был [экс-президент РФ Дмитрий] Медведев, даже меньше», -заявил Делягин на своем youtube-канале.
Помимо этого Делягин считает, что Путин потерял последнего кандидата в преемники. Это случилось из-за того, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб, спасая видеорежиссера.
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