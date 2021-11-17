Депутат Госдумы: власти экономят на россиянах, усугубляя кризис

Депутат КПРФ объяснил, из-за чего Россия терпит убытки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отсутствие необходимых затрат на здравоохранение приводит к убыткам для всего государства. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, из-за недофинансирования здравоохранения падение ВВП составляет от 15 до 20%.

«На финансирование отечественного здравоохранения надо выделить не менее 7% ВВП. При этом не на абсолютные цифры ссылаться, когда государственные расходы на здравоохранение якобы возрастут по факту в рамках бюджета на 127 млрд рублей, а если проанализировать в ценах с поправкой на инфляцию, то окажется, что они на 1% меньше. Та же тенденция сохраняется и на 2023-24 годы. Если в 2021 году они составят 4,1% ВВП общегосударственного финансирования, то в 2024-м это будет всего 3,7% ВВП, то есть идет значительное снижение», — приводятся слова депутата на сайте партии КПРФ.

По словам Куринного, из-за недостаточного финансирования здравоохранения в России возникает проблема с экономикой. «Упование на нефть, газ и другие наши природно-сырьевые ресурсы и их продажу за границу ни к чему не приведут — будущего у страны не будет», — подытожил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов заявил, что многие важные сферы здравоохранения могут столкнуться с недостатком финансирования. По его словам, в расходовании средств на медицину наблюдается существенный перекос в сторону двух направлений, уточняет «Национальная служба новостей».