В Госдуме указали на серьезный дефицит средств в медицине

Федот Тумусов заявил о нерациональном расходовании средств на здравоохранение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие важные сферы здравоохранения могут столкнуться с недостатком финансирования, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. По его словам, в расходовании средств на медицину наблюдается существенный перекос в сторону двух направлений.

«Сегодня мы заслушали доклад министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Но некоторые важные вопросы не удалось рассмотреть более детально. Например, вопрос финансового состояния первичного звена здравоохранения. Они находятся в очень сложной ситуации», — сказал Тумусов в разговоре с «Радио 1».

По его словам, в настоящее время есть два основных направления финансирования в системе здравоохранения. «Первое — это борьба с коронавирусом, второе — онкология. На все остальные заболевания и прочие вещи отводится мизерная доля средств», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что сокращение расходов на медицину в РФ в 2022 году может привести к «ликвидации массового здравоохранения». Парламентарий указал, что бюджетные расходы на сферу здравоохранения в 2022 году в «реальном выражении» снизятся на 12,1%. Ситуацию, по мнению Делягина, усугубил коронавирус.