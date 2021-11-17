17 ноября 2021

Зюганов сравнил власти России с фашистами из-за QR-кодов

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Зюганов считает, что QR-коды придумали фашисты Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против введения QR-кодов в России. Политик заявил, что изначально их использовали фашисты в Германии.

«Но что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время фашисты: всем номер ставили, евреям — звезду и преследовали коммунистов, в первую очередь расстреливали, потому что они были главными борцами против фашизма. Что касается техники, то ее придумали, по-моему, японцы для автомобильной промышленности. Это не годится. Причем иностранные буквы будут нам вписывать в паспорта», — заявил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава коммунистов отметил, что не поддерживает законопроекты о введении QR-кодов в России и не видит в них необходимости. По мнению Зюганова, если депутаты поддержат инициативу, то Россия станет похожа на концлагерь в Германии.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о введении QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Власти уточнили, что это экстренная мера по борьбе с коронавирусом. Если поправки примут, то QR-коды будут действовать повсеместно с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. Россияне смогут использовать сертификаты как в электронной, так и в бумажной форме. Помимо сайта госуслуг, их можно получить в МФЦ, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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