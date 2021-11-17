Роспотребнадзор назвал условие для выдачи QR-кодов непривитым

Получить QR-код непривитые могут только в случае, если перенесли заболевание и имеют подтвержденный диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что выдачу QR-кодов непривитым людям с высоким титром антител обсуждают в правительстве РФ. Она отметила, что необходимо найти самый оптимальный и приемлемый вариант решения.
Однако позже в Роспотребнадзоре добавили, что уровень антител, достаточных для защиты — это предмет научных дискуссий во всем мире. «Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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