17 ноября 2021

Роспотребнадзор назвал условие для выдачи QR-кодов непривитым

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Роспотребнадзор прокомментировал выдачу QR кодов непривитым Фото:
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Получить QR-код непривитые могут только в случае, если перенесли заболевание и имеют подтвержденный диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что выдачу QR-кодов непривитым людям с высоким титром антител обсуждают в правительстве РФ. Она отметила, что необходимо найти самый оптимальный и приемлемый вариант решения.

Однако позже в Роспотребнадзоре добавили, что уровень антител, достаточных для защиты — это предмет научных дискуссий во всем мире. «Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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