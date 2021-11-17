Почему не дают QR-код при наличии антител к коронавирусу

Во многих регионах спрашивают QR-коды для посещения общественных мест Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители разных российских регионов уже месяц жалуются на необходимость в общественных местах показывать QR-код о вакцинации или после перенесенного заболевания. Тем временем правительство РФ уже внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов и в будущем. Многие уверены, что власти должны учитывать и наличие антител к COVID-19. Депутаты и вирусологи рассказали URA.RU, какие проблемы мешают выдаче QR-кодов по антителам.

В личном кабинете портала «Госуслуги», в сведениях об иммунизации COVID-19, сейчас имеется строка о «Результатах тестов на наличие антител». Учитывать антитела к коронавирусу уже давно просили жители разных регионов РФ. При этом, как указано на странице «Госуслуг» с часто задаваемыми вопросами, тесты на антитела не являются основанием для получения QR-кода или сертификата о перенесенном COVID-19.

Пока официально тест на антитела не является основанием для получения QR-кода Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Минцифры РФ (оператор портала «Госуслуги») агентству подтвердили, что на странице «Госуслуг» со всеми сертификатами содержится информация о результатах тестов на наличие антител, которые поступают туда из информационной системы Минздрава России. При этом в ведомстве не стали говорить о том, какие организации имеют право вводить информацию об антителах и могут ли данные из этой строки в будущем стать основанием для выдачи QR-кода. В Минцифры пояснили, что эти вопросы находятся в зоне ответственности Министерства здравоохранения РФ.

URA.RU направило запрос в Минздрав. На момент публикации комментарий получен не был.

Что мешает учету антител?

12 ноября стало известно, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко документ с предложением создать официальный реестр граждан, которые имеют высокий титр антител к коронавирусу, и выдать людям QR-коды. Уже через два дня председатель этого комитета Дмитрий Хубезов объявил, что переболевшие COVID-19 бессимптомно могут получить QR-код, если у них есть положительный ПЦР-тест.

Как рассказал URA.RU Леонов, люди, имеющие высокий титр антител (как переболевшие год назад или бессимптомно, так и вакцинированные полгода-год назад), должны быть уверены в том, что смогут вести активную общественную жизнь, но этому мешают несколько проблем. Первая — наличие международных единиц измерения уровня антител — уже решена. Они одобрены ВОЗ.

Следующая проблема — вопрос с тест-системами. «Есть различные тест-системы, которые используются лабораториями, одобрены, сертифицированы. Но они имеют различные измерительные системы. В связи с этим должна быть система пересчета на международные единицы: чтобы мы, используя любую тест-систему, могли пересчитать. К этим же тест-системам Минздрав РФ должен утвердить перечень лабораторий, которым доверяет в этом вопросе. Это могут быть как государственные, так и частные учреждения. Должен быть также перечень тест-систем, которые можно использовать для пересчета», — объяснил Леонов. Ранее Росздравнадзор попросил медучреждения пересчитать антитела к коронавирусу по новой единой системе.

При этом в России до сих пор не решена проблема определения порогового уровня антител, чтобы ниже этих значений была рекомендована вакцинация, уточнил Леонов. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, пока нельзя точно назвать достаточный для иммунитета уровень антител к коронавирусу.

По мнению Леонова, ввести возможность получать QR-код из-за наличия антител можно за несколько недель. Законодательно здесь не нужно ничего. Технически все готово: «Госуслуги» работают, система отлажена. Принятие решения о пороговых показателях антител и определение работы тест-систем лабораторий не требует больших временных затрат.

«Другое дело — кто за это будет платить. Кто будет платить за анализ? Государство или сам человек? Мне кажется, что должен быть утвержден порядок, в каких случаях это делается по системе ОМС, в каких — в частном порядке по желанию человека», — уверен Леонов.

Большинство медиков — не вирусологи или эпидемиологи. Они путаются в инструкциях Минздрава Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков согласен, что среди проблем учета антител для QR-кодов есть проблема с финансированием инициативы: «Взять и всем сделать тест на антитела, постоянно проверять — это финансовое обременение для бюджета. Если государство вводит такой тест, такие правила, значит, оно и оплачивает все это дело».

Кроме того, имеется организационно-управленческое препятствие. В частности, указал Волчков, на местах, в различных медучреждениях, при интерпретации всех инструкций по работе с COVID-19, уже возникают сложности. «Проблема в том, что одни люди будут выдавать QR-коды другим людям, — констатирует собеседник. — Вы рассуждаете так, как будто у нас на местах в массе — одни вирусологи с эпидемиологами работают. К сожалению, это совершенно не так».

Однако главной проблемой сейчас является сложность определения уровня антител к определенным вариантам коронавируса: «Вы все равно смотрите конкретные антитела, в лучшем случае смотрите их еще разными тестами. Если вы тестируете антитела к уханьскому вирусному белку, это одно. Но это не значит, что у вас есть высокий титр нейтрализующих антител к дельте», — убежден Волчков.

Вирусолог дополнил, что люди, которые сейчас интересуются вопросом получения QR-кода по наличию антител к коронавирусу, ищут обходные меры, чтобы не вакцинироваться. Между тем сейчас максимум усилий должен быть направлен на то, чтобы добиться высокого популяционного активного иммунитета: «Активный — это не год назад, не полтора. Это здесь и сейчас». Он заверил, что вакцинация или ревакцинация в зависимости от ситуации не ухудшит ситуацию.

Чувашский QR-код и свердловские обследования

В регионах могут быть свои способы получить QR-код при наличии антител Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на отсутствие на федеральном уровне решений в части учета антител для QR-кодов, в некоторых регионах нашли способы помочь людям. Так, 12 ноября глава Чувашии Олег Николаев сообщил жителям региона, что при наличии антител к коронавирусу им можно будет получить QR-код, дающий право свободно посещать общественные места. При этом власти республики подчеркнули, что на сайте «Госуслуги» этот код не будет отображаться. Его можно будет получить на региональном ресурсе, который должен начать работать в течение недели.

Предполагается, что для получения QR-кода человек будет вводить на нужный сайт идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела. Николаев рассказал: «Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител». Однако такие QR-коды будут действовать только в Чувашии.

В Свердловской области, например, если человек хочет получить QR-код на основании наличия антител к COVID-19, то формально он может обратиться к врачу и пройти обследование. «Лечащий врач может внести человека в [федеральный] регистр переболевших коронавирусной инфекцией, если это подтверждено объективными анализами. И в этом случае он получит QR-код. Бывают ситуации, когда граждане обращаются к лечащим врачам. Те проводят обследование, обнаруживают соответствующее количество антител. Это явно свидетельствует о том, что человек действительно переболел», — объявлял замгубернатора Свердловской области Павел Креков еще 22 октября.