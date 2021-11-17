В Госдуме предложили согласовывать банковские операции с родными

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко разработала законопроект, согласно которому россиянам предлагается согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами. Документ направлен на отзыв в Центробанк.
Согласно законопроекту, россияне смогут подавать в банк заявление, в котором они поручат своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам, пишут «Известия». По словам Костенко, это позволит защитить доверчивых граждан от финансовых мошенников.
Депутат отметила, что, по сути, речь идет о новой банковской услуге. Планируется, что клиент сам должен будет устанавливать лимит средств, которые сможет снимать или переводить без согласия. Однако, когда сумма будет превышена, банки должны будут уведомлять об этом доверителей гражданина. В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что регулятор получил законопроект и рассмотрит его.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ разрабатывает механизм, упрощающий взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов. Это поможет возвращать деньги жертвам мошенников.
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