В Минфине разрабатывают план помощи жертвам мошенников

Новый механизм поможет возвращать деньги жертвам мошенников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство финансов РФ разрабатывает механизм, упрощающий взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов. Это поможет возвращать деньги жертвам мошенников. Об этом в преддверии Восточного экономического форума сообщил замминистра Алексей Моисеев.

«Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены», — сказал Моисеев в интервью РИА «Новости».

Ранее аналитики сообщили о новом способе мошенничества с социальными выплатами. Мошенники обещают выплаты в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает «Царьград», в Москве мошенники обманули пенсионеров на 50 миллионов рублей. Наиболее популярные схемы мошенников, как пишет RT, основаны на боли людей, их паттернах и триггерах.