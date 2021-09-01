01 сентября 2021

В Минфине разрабатывают план помощи жертвам мошенников

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Новый механизм поможет возвращать деньги жертвам мошенников Фото:

Министерство финансов РФ разрабатывает механизм, упрощающий взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов. Это поможет возвращать деньги жертвам мошенников. Об этом в преддверии Восточного экономического форума сообщил замминистра Алексей Моисеев.

«Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены», — сказал Моисеев в интервью РИА «Новости».

Ранее аналитики сообщили о новом способе мошенничества с социальными выплатами. Мошенники обещают выплаты в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает «Царьград», в Москве мошенники обманули пенсионеров на 50 миллионов рублей. Наиболее популярные схемы мошенников, как пишет RT, основаны на боли людей, их паттернах и триггерах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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