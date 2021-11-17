Германия должна остановить процедуры по запуску «Северного потока-2», чтобы не предоставлять президенту России Владимиру Путину дополнительные деньги, которые он направит на модернизацию армии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! И если говорить о более глобальной картине, давайте работать вместе во имя мира, а не предоставлять [президенту России] Владимиру Путину дополнительные деньги за счет платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжить модернизацию [российской армии]», — сказал Моравецкий в интервью газете Bild.
Ранее ФРГ временно прекратила сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что такое решение вызвано политическими мотивами, пишет RT.
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