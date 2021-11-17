17 ноября 2021

Россияне засняли взорвавшийся в ночном небе метеорит. Видео

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День Челябинской области в Совете Федерации. Москва., выставка в совете федерации, челябинский метеорит
Метеорит сгорел в слоях атмосферы Фото:

Крупный метеорит из потока Леониды вечером 17 ноября пролетел над Приволжьем. Космические объект сгорел в слоях атмосферы Земли.

«Небесное тело попало в объективы авторегистраторов во всех крупных городах округа — Казани, Уфе, Ижевске, Перми, Йошкар-Оле. Как раз этой ночью пика активности должен достичь метеорный поток Леониды», — сообщает «Пятый канал».

Ранее директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович заявил, что Землю могут серьезно повредить метеориты диаметром около километра. Член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский отметил, что на данный момент ученые держат на контроле около 27 тысяч астероидов, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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