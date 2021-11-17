17 ноября 2021

Депутат Рашкин признался в убийстве лося

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, рашкин валерий, митинг
По словам Валерия Рашкина, у него было разрешение на отстрел парнокопытных Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Помощник первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном.

«На поляне я в биноклю увидел силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком. Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости я увидел силуэт парнокопытного, похожего на кабана. Я произвел два выстрела. Охота открыта и разрешение на отстрел парнокопытных было», — сказал Рашкин на своем официальном YouTube-канале.

Ранее у Рашкина в машине обнаружили останки убитого лося. Сам депутат сразу же заявил, что не убивал животное, а нашел его мертвым на опушке леса, пишет телеканал 360. В КПРФ назвали инцидент личной провокацией против Рашкина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...