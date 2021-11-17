Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Помощник первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном.
«На поляне я в биноклю увидел силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком. Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости я увидел силуэт парнокопытного, похожего на кабана. Я произвел два выстрела. Охота открыта и разрешение на отстрел парнокопытных было», — сказал Рашкин на своем официальном YouTube-канале.
Ранее у Рашкина в машине обнаружили останки убитого лося. Сам депутат сразу же заявил, что не убивал животное, а нашел его мертвым на опушке леса, пишет телеканал 360. В КПРФ назвали инцидент личной провокацией против Рашкина.
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