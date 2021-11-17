17 ноября 2021
16 ноября 2021

В курганском правительстве объявили о новом кадровом назначении

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Сергей Моторин официально стал начальником управления по физкультуре и спорту Фото:

Начальником управления по физкультуре и спорту Курганской области официально назначен Сергей Моторин, который с июля руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Сергей Моторин назначен начальником управления по физической культуре и спорту Курганской области. Ранее Моторин возглавлял управление в качестве временно исполняющего обязанности», — говорится в сообщении.

Моторин руководит управлением с июля. На этом посту он сменил Александра Васильева, об отставке которого стало известного 1 июля. Источники URA.RU сообщали, что Васильеву предложили покинуть пост из-за финансовых нарушений, выявленных в ведомстве. После назначения Моторин заявлял, что губернатор Вадим Шумков поручил ему максимально открыть доступ жителям региона к спортивным площадкам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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