В курганском правительстве объявили о новом кадровом назначении

Сергей Моторин официально стал начальником управления по физкультуре и спорту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником управления по физкультуре и спорту Курганской области официально назначен Сергей Моторин, который с июля руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Сергей Моторин назначен начальником управления по физической культуре и спорту Курганской области. Ранее Моторин возглавлял управление в качестве временно исполняющего обязанности», — говорится в сообщении.

Моторин руководит управлением с июля. На этом посту он сменил Александра Васильева, об отставке которого стало известного 1 июля. Источники URA.RU сообщали, что Васильеву предложили покинуть пост из-за финансовых нарушений, выявленных в ведомстве. После назначения Моторин заявлял, что губернатор Вадим Шумков поручил ему максимально открыть доступ жителям региона к спортивным площадкам.