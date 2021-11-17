17 ноября 2021

Недострои челябинского вице-спикера ЗСО проданы с торгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Будущие гостиницы к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, недострой, долгострой, улица васенко92
Новому собственнику дается три года достроить жилье (фото из архива) Фото:

Два объекта незавершенного строительства в Челябинске в микрорайоне «Яблочный» проданы с торгов. Речь идет о жилых домах, принадлежащих фирме семьи вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Недостроенные дома расположены в Чурилово. У первого дома площадь застройки 657,6 кв. метров и начальная цена продажи 4,4 млн рублей, у второго — 887,2 кв. метров и 5,9 млн рублей. В итоге оба лота по цене 26,3 и 36 млн рублей забрал победитель аукциона ООО СЗ „КАСКАД“», — сообщили в пресс-службе.

Средства, полученные от продажи объектов, будут направлены предыдущему собственнику, за вычетом расходов на проведение аукциона. Новому владельцу дается три года на завершение строительства. Карликанов на звонок URA.RU не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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