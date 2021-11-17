17 ноября 2021

Поставлен новый рекорд по заболеванию COVID в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, медсестра, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
За сутки в регионе коронавирусом заболел 601 человек (фото из архива)) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Челябинской области к 18 ноября достигла исторического максимума — 601 заболевший. Смертность по-прежнему остается на высоком уровне — от инфекции за сутки погибло 30 человек. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 30 человек. Зарегистрирован 601 случай заражения ко вчерашнему дню. Школьников среди заболевших нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Всего коронавирусом в Челябинской области болеют 18 тыс. 311 жителей. За прошедшие сутки выписано 404 человека.

С начала сентября в Челябинской области от коронавируса скончалось 1 943 человека. Эта цифра почти соответствует численности сельского поселения региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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