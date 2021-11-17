Поставлен новый рекорд по заболеванию COVID в Челябинской области

За сутки в регионе коронавирусом заболел 601 человек (фото из архива)) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Челябинской области к 18 ноября достигла исторического максимума — 601 заболевший. Смертность по-прежнему остается на высоком уровне — от инфекции за сутки погибло 30 человек. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 30 человек. Зарегистрирован 601 случай заражения ко вчерашнему дню. Школьников среди заболевших нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Всего коронавирусом в Челябинской области болеют 18 тыс. 311 жителей. За прошедшие сутки выписано 404 человека.

С начала сентября в Челябинской области от коронавируса скончалось 1 943 человека. Эта цифра почти соответствует численности сельского поселения региона.