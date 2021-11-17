В ХМАО рекордная смертность от COVID за все время пандемии

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса погибли 17 человек. Это самый высокий показатель смертности за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.
«86 763 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 18 ноября. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 251 новый случай COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 570 человек (17 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:
- Нижневартовск — 61;
- Сургут — 46;
- Ханты-Мансийск — 19;
- Кондинский район — 17;
- Советский район — 16;
- Нягань — 14;
- Урай — 12;
- Мегион — 10;
- Нижневартовский район — 10;
- Радужный — 9;
- Югорск — 8;
- Когалым — 7;
- Пыть-Ях — 6;
- Сургутский район — 6;
- Октябрьский район — 4;
- Березовский район — 3;
- Лангепас — 1;
- Белоярский район — 1;
- Нефтеюганский район — 1.
По данным департамента здравоохранения ХМАО состояние 203 пациентов оценивается как тяжелое, 153 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 92%. Коэффициент распространения инфекции — 1,00.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовы смягчить коронавирусные ограничения к Новому году. В то же время, при ухудшении ситуации с коронавирусом, может последовать ужесточение карантина.
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