Глава ХМАО сделала заявление о карантинных мерах на Новый год

Власти ХМАО пока не определились с антиковидными ограничениями на Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО будут принимать решение об усилении или смягчении антиковидных мер на новогодних праздниках в зависимости от эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова заявила во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Все зависит от того, какое количество барьеров мы — общество, сможем поставить, чтобы не дать распространяться COVID-19. Специалисты называют мерами количество вакцинированных граждан, соблюдение нами правил индивидуальной и коллективной защиты, ну и по сути своей коллективный иммунитет. Исходя из этого, мы и будем с вами принимать решение», — прокомментировала Комарова.

Глава региона отметила, что первым компонентом вакцины в Югре привились порядка 75% югорчан. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 45%, что пока недостаточно для ослабления карантинных мер. Комарова сообщила, что любые изменения будут обсуждены во время предстоящих заседаний оперативного штаба, каждое из которых транслируется в режиме онлайн.

Ранее URA.RU сообщало, что сама губернатор ХМАО стала участницей эксперимента по вакцинации от коронавируса. Она шесть раз прививалась от COVID-19.