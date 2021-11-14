14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Глава ХМАО сделала заявление о карантинных мерах на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО пока не определились с антиковидными ограничениями на Новый год Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО будут принимать решение об усилении или смягчении антиковидных мер на новогодних праздниках в зависимости от эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова заявила во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Все зависит от того, какое количество барьеров мы — общество, сможем поставить, чтобы не дать распространяться COVID-19. Специалисты называют мерами количество вакцинированных граждан, соблюдение нами правил индивидуальной и коллективной защиты, ну и по сути своей коллективный иммунитет. Исходя из этого, мы и будем с вами принимать решение», — прокомментировала Комарова.

Глава региона отметила, что первым компонентом вакцины в Югре привились порядка 75% югорчан. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 45%, что пока недостаточно для ослабления карантинных мер. Комарова сообщила, что любые изменения будут обсуждены во время предстоящих заседаний оперативного штаба, каждое из которых транслируется в режиме онлайн.

Ранее URA.RU сообщало, что сама губернатор ХМАО стала участницей эксперимента по вакцинации от коронавируса. Она шесть раз прививалась от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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