Памятная монета будет выпущена ограниченным тиражом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России начал выпускать в обращение памятные монеты с изображением Екатеринбурга (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Банка России.

«Банк России 18 ноября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии „Города трудовой доблести“. На монете „Екатеринбург“ (каталожный № 5714-0076) расположено рельефное изображение фрагмента памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу; по окружности имеются надписи: вверху — „Екатеринбург“, внизу, на ленте, — „Города трудовой доблести“», — сказано в сообщении.

Выпуск монет совпал с датой основания города (основан 18 ноября 1723 года как железоделательный завод. Имя городу было дано в честь императрицы Екатерины Первой — прим.ред.). Выполнены монеты из недрагоценного металла. Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм. Тираж монеты — один миллион штук.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург и Нижний Тагил получили звание «Город трудовой доблести» в июле 2020 года. Статус присваивается за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, и проявление массового трудового героизма.

Скрин: сайт Банка России