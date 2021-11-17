17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Перми семья погибла от отравления метанолом

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
СКР возбудил уголовное дело Фото:

В Перми возбуждено уголовное дело по факту массового отравления метанолом. С 17 по 18 ноября в городе от контрафактного алкоголя погибли пять человек.

«17 ноября 2021 года в квартире жилого дома скончался житель Дзержинского района города Перми, 1963 года рождения. Его супруга, 1962 года рождения, и дочь, 1982 года рождения, скончались в тот же день в медицинском учреждении. Кроме того, скончались соседи погибших женщина и ее сожитель», — сообщили URA.RU в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, пермяки распивали алкоголь 16 и 17 ноября. После употребления хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь позже в больнице. Кроме того, спиртное дочь погибших приносила соседям, которые после также скончались. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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