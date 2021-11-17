17 ноября 2021
16 ноября 2021

Беспилотник впервые произвел доставку почты в ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
Из Салехарда в Аксарку груз доставили менее чем за два часа Фото:

Первую беспилотную доставку «Почты России» испытали в ЯНАО. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно дрон доставил менее чем за два часа, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня вместе с „Почтой России“ и компанией „Аэромакс“ провели первые испытания беспилотной доставки посылок. С задачей перевезти груз из Салехарда в Аксарку и обратно дрон справился менее чем за два часа», — написал глава Ямала.

Дмитрий Артюхов добавил, что беспилотники могут доставлять посылки в любой сезон и при любых погодных условиях. Дроны летают шесть часов без дозаправки, что позволит доставлять груз в отдаленные районы Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о запуске первых почтовых беспилотников уже этой осенью. Это позволит снизить стоимость логистики на 15-20%, увеличив тем самым частоту сообщений и их надежность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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