Из Салехарда в Аксарку груз доставили менее чем за два часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первую беспилотную доставку «Почты России» испытали в ЯНАО. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно дрон доставил менее чем за два часа, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня вместе с „Почтой России“ и компанией „Аэромакс“ провели первые испытания беспилотной доставки посылок. С задачей перевезти груз из Салехарда в Аксарку и обратно дрон справился менее чем за два часа», — написал глава Ямала.

Дмитрий Артюхов добавил, что беспилотники могут доставлять посылки в любой сезон и при любых погодных условиях. Дроны летают шесть часов без дозаправки, что позволит доставлять груз в отдаленные районы Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о запуске первых почтовых беспилотников уже этой осенью. Это позволит снизить стоимость логистики на 15-20%, увеличив тем самым частоту сообщений и их надежность.