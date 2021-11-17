В ЯНАО организация попалась на хищении из нефтепровода «Газпрома»

Руководителя компании и механика приговорили к 4 и 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу из нефтепровода Фото: Александр Кулаковский URA.RU

Руководителя коммерческой организации и механика осудили на четыре и три года лишения свободы за кражу из нефтепровода «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу об особо крупном хищении из нефтепровода», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Руководитель и механик коммерческой организации признаны виновными в совершении тайного хищения чужого имущества.

Установлено, что коммерческая организация арендовала у ООО «Железнодорожное Управление» участок пути в районе станции «Ноябрьск-1», рядом с которым находились два накопительных резервуара. Руководитель предприятия узнал, что неизвестные произвели врезку в магистральный конденсатопровод «Уренгой-Сургут», по которому «Газпром переработка» транспортировало нефтегазоконденсатную смесь, и от нее под грунтом проведена трубная магистраль. Он решил подключить ее к коммуникациям своей организации, чтобы совершать хищение, и привлек для этого механика.

В мае 2018 года подсудимые подсоединили трубную магистраль врезки к коммуникациям и до 15 ноября 2018 года похищали газовый конденсат, массой 1 006,112 тонн. Они причинили «Газпрому» ущерб на сумму свыше 9 миллионов рублей. Руководителя и механика осудили на 4 и 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО нашли трубу, из которой воровали нефть. Злоумышленники сделали врезку в магистральный трубопровод и похитили нефть на миллион рублей.