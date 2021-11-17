Из зала суда Виктор Чернобровин отправился домой Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Обвиняемый во взяточничестве руководитель отделения ПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин останется под домашним арестом до 12 февраля 2022 года. Такое решение принял 18 ноября Тракторозаводский районный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний.

Адвокаты просили закрыть для прессы ту часть заседания, где будут оглашаться сведения о состоянии здоровья Чернобровина. Перед этим его юристы констатировали, что их доверитель не нарушает условия домашнего ареста. Следствие предложило продлить действующую меру пресечения. Сам обвиняемый попросил разрешить ему двухчасовые прогулки в радиусе километра от дома, сославшись, что испытывает дискомфорт без свежего воздуха и солнечного света. Прокурор, в свою очередь, заметил, что для этого достаточно выходить на балкон.

«Ходатайство стороны защиты об изменениях в условиях пребывания Чернобровина на домашнем аресте отклонено. Ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено в полном объеме. Продлить действующую меру пресечения до 12 февраля 2022 года», — вынесла решение судья Оксана Макаренко.

Чернобровину инкриминируют получение взятки в размере 26 млн рублей и получение в качестве взятки катера ценой более 500 тыс. рублей. Череда уголовных дел в областном отделении Пенсионного фонда началась с задержания полицией замуправляющего Александра Орехова при передаче ему 3 млн рублей представителем коммерческой структуры. Затем силовики задержали начальника АХЧ челябинского ОПФР Рудольфа Зайцева, а 22 июля — уже главу отделения Чернобровина.

Сам руководитель ОПФР не признал вину. Он также обвинил правоохранителей в распространении ложной информации о результатах обысков у него дома. С сентября все фигуранты дела переведены под домашний арест.

Адвокаты сообщили, что Виктор Чернобровин соблюдает все условия действующей меры пресечения Фото: Павел Сидоров © URA.RU