Билл Гейтс: коронавирус станет сезонным уже этим летом

По словам Билла Гейтса, коронавирус станет заболеванием, похожим на грипп Microsoft.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Благодаря выработке естественного иммунитета и вакцинации уже летом 2022 года коронавирус станет сезонным заболеванием, похожим на грипп. Об этом заявил создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме» в Сингапуре.

«На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации и появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз. При отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу», — передает ТАСС слова Гейтса.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что штамм «дельта» станет последней разновидность COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира делится вакцинами, чтобы приблизить конец пандемии, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смогли спрогнозировать окончание пандемии, сообщает агентство Nation News.