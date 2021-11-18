Билл Гейтс: коронавирус станет сезонным уже этим летом

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По словам Билла Гейтса, коронавирус станет заболеванием, похожим на грипп
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Благодаря выработке естественного иммунитета и вакцинации уже летом 2022 года коронавирус станет сезонным заболеванием, похожим на грипп. Об этом заявил создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме» в Сингапуре.

«На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации и появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз. При отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу», — передает ТАСС слова Гейтса.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что штамм «дельта» станет последней разновидность COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира делится вакцинами, чтобы приблизить конец пандемии, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смогли спрогнозировать окончание пандемии, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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