17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Перми эвакуируют ТРК «Семья»

© Служба новостей «URA.RU»
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В ТРК проводится проверка Фото:

Из торгово-развлекательного центра «Семья» в Перми эвакуировали всех посетителей. В ТРК проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в администрации комплекса.

«Проводится эвакуация ТРК „Семья“, сейчас проводится проверка», — сообщили в администрации. Также там заявили, что пока дополнительных комментариев пока дать не могут.

Минтербез Пермского края сообщает, что эвакуация проводится в связи с анонимными сообщениями о минировании торговых центров в Перми. Сотрудники и посетители ТЦ эвакуированы, проводится проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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