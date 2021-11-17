В Перми эвакуируют ТРК «Семья»

В ТРК проводится проверка Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из торгово-развлекательного центра «Семья» в Перми эвакуировали всех посетителей. В ТРК проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в администрации комплекса.

«Проводится эвакуация ТРК „Семья“, сейчас проводится проверка», — сообщили в администрации. Также там заявили, что пока дополнительных комментариев пока дать не могут.

Минтербез Пермского края сообщает, что эвакуация проводится в связи с анонимными сообщениями о минировании торговых центров в Перми. Сотрудники и посетители ТЦ эвакуированы, проводится проверка.