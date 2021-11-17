Курганцы просят губернатора Шумкова отменить дистант в школах

Пока в Курганской области дистанционное обучение действует до 21 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В Курганской области родители школьников попросили губернатора Вадима Шумкова отменить дистанционное обучение в регионе. Об этом они написали под постом в instagram-аккаунте губернатора.

«Детям в школу! И как можно скорее. <…> Зачем сидят дома, непонятно, только глаза портят, всматриваясь кто в компьютер, кто в телефон», — написала пользователь t.pilyasova.

Пользователь evgeniy_stennikoff отметил, что не понимает смысла дистанционного обучения, если при этом работают детсады и родители детей. «Выпустите начальные классы! В первом классе не было должного образования, во втором то же самое», — добавила пользователь proverka_87.

Однако нашлись и те, кто не против, чтобы их дети учились дистанционно. «До Нового года можно и на дистанционном обучении остаться, хотя для начальной школы это очень тяжело, но главнее всего здоровье», — написала пользователь semina_cosmo. Пользователь mordovina556 добавила, что не видит проблемы в онлайн-уроках.

На момент написания новости, дистанционное обучение в регионе действовало до 21 ноября. Шумков сообщил, что власти обсуждают отмену дистанционного обучения для школьников. По его словам, решение будет зависеть от динамики заболеваний по учебным учреждениям.