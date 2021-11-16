Губернатор Шумков рассказал об условиях отмены дистанта в школах

Вадим Шумков понимает, что ограничения доставляют многим гражданам неудобства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области действительно обсуждают отмену дистанционного обучения для школьников. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил на своей странице в Instagram. По словам главы региона, окончательное решение будет принято с учетом динамики заболеваний по учебным заведениям.

«Готовим очередной штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Смотрим, в том числе, динамику заболеваний по учебным заведениям, чтобы принять решение об отмене дистанционного формата и возвращению детей в школы», — написал Шумков.

Также губернатор отметил, что на окончательное решение будет влиять то, как проходит работа по профилактике гриппа у населения региона — и у взрослых, и у несовершеннолетних. «Нашим медикам в этой ситуации только еще не хватало, чтобы эти инфекции масштабно наложились друг на друга», — заявил он.

Шумков добавил, что понимает неудобства, вызванные введенными в регионе ограничениями. «На самом деле, все это мало кому нравится. Вместе с тем, пытаясь в наших непростых условиях сбалансировать изрядно уставшую систему здравоохранения и экономику, а также права на жизнь и здоровье одних с правом на собственное мнение других, постоянно приходится делать выбор. Нередко — выбор непопулярный», — отметил он.

О том, что курганские власти обсуждают отмену дистанционного обучения для школьников с 22 ноября, ранее сообщили источники URA.RU. Пока дистанционка действует в регионе с 8 ноября до 21 ноября. Вместе с тем, школьникам и студентам разрешили занятия на улице малыми группами (не более 15 человек).