Полиция после отравления пермяков спиртом начала рейды по рынкам

Силовики ищут в пермских магазинах яд Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Проверки торговых точек на предмет суррогатного алкоголя начали полицейские и следователи в Перми. Ранее стало известно, что от отравления метанолом погибла семья из трех человек и их соседи.

«На территории Перми за последние дни зарегистрировано несколько смертей после употребления сомнительной спиртосодержащей жидкости. В настоящий момент полицейские совместно с сотрудниками следственного комитета проводят мероприятия, направленные на выявление торговых точек, где реализовывался суррогатный алкоголь». — говорится на сайте ГУ МВД по пермскому краю.

В полиции отмечают, что подобную работу проводят постоянно. За 10 месяцев этого года в регионе выявлено 89 преступлений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из оборота изъято более 31 тысячи литров. Ранее URA.RU рассказывало, что за сутки в Перми от контрафактного алкоголя погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц.