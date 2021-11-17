17 ноября 2021
16 ноября 2021

Полиция после отравления пермяков спиртом начала рейды по рынкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция оппозиции с фонариками. Пермь, полицейская машина, полиция пермь
Силовики ищут в пермских магазинах яд Фото:

Проверки торговых точек на предмет суррогатного алкоголя начали полицейские и следователи в Перми. Ранее стало известно, что от отравления метанолом погибла семья из трех человек и их соседи.

«На территории Перми за последние дни зарегистрировано несколько смертей после употребления сомнительной спиртосодержащей жидкости. В настоящий момент полицейские совместно с сотрудниками следственного комитета проводят мероприятия, направленные на выявление торговых точек, где реализовывался суррогатный алкоголь». — говорится на сайте ГУ МВД по пермскому краю.

В полиции отмечают, что подобную работу проводят постоянно. За 10 месяцев этого года в регионе выявлено 89 преступлений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из оборота изъято более 31 тысячи литров. Ранее URA.RU рассказывало, что за сутки в Перми от контрафактного алкоголя погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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