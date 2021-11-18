Зюганов предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Зюганов заявил, что никто не пытается мешать законному расследованию Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложил депутату Валерию Рашкину, которого обвиняют в незаконной охоте, отказаться от неприкосновенности. Политик отметил, что никто не собирается препятствовать расследованию.

«Была охота в незапрещенный период времени там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину — „тогда напиши заявление в следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания“», — сообщает Зюганов «Газете.Ru». Глава КПРФ утверждает, что сделал это до требования Генпрокураторы.

Ранее Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности Рашкина после того, как политика обвинили в незаконной охоте. На следующий день депутат признался, что убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном, из-за плохой видимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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