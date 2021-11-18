Зюганов предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности

Зюганов заявил, что никто не пытается мешать законному расследованию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложил депутату Валерию Рашкину, которого обвиняют в незаконной охоте, отказаться от неприкосновенности. Политик отметил, что никто не собирается препятствовать расследованию.

«Была охота в незапрещенный период времени там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину — „тогда напиши заявление в следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания“», — сообщает Зюганов « Газете.Ru ». Глава КПРФ утверждает, что сделал это до требования Генпрокураторы.

Ранее Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности Рашкина после того, как политика обвинили в незаконной охоте. На следующий день депутат признался, что убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном, из-за плохой видимости.