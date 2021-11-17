Интернат в ЯНАО отказался от поисков сбежавшего подростка

Сотрудники интерната пришли на место происшествия когда началось следствие и работа спасателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Антипаютинской школы-интерната Тазовского района ЯНАО не предпринимали никаких действий для поисков пропавшего воспитанника. Об этом URA.RU рассказала мама 14-летнего Егора Вануйто, известий о котором нет с начала ноября.

«Когда мы собирали добровольцев для поисков сына на льду, мы не смогли найти достаточно людей. Поэтому мы пошли к директору и спросили, почему нет помощи от интерната? Нам выделили двоих сотрудников, которые в итоге на место поисков не пришли. Они появились только когда началось следствие и к нам присоединились спасатели», — рассказала мама пропавшего подростка.

По словам женщины, воспитатели и работники образовательного учреждения помогать родителям в поисках сына не стали. Большую часть информации об исчезновении сына им дали другие воспитанники интерната.

«Со стороны сотрудников и воспитателей не было никакой помощи. Они даже не пытались найти исчезнувшего ребенка. Хоть какую-то информации о случившемся и, хотя бы приблизительное местонахождение сына мы узнали от учеников», — добавила собеседница агентства.

Корреспонденту не удалось связаться для получения комментария с администрации школы-интерната. По известным редакции телефонам на звонки никто не ответил. По информации окружного СКР, поиски подростка продолжаются, на месте работают криминалисты.

Ранее URA.RU, сообщало, что возможной причиной трагедии могло стать запугивание детей воспитателями интерната. По словам матери, ее ребенка пугали отправкой в психоневрологический диспансер, откуда он не смог бы выйти до совершеннолетия.