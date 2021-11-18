В Кремле пожаловались на «истеричные публикации» западных СМИ

Дмитрий Песков считает, что западные СМИ в необъективности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил западные СМИ в «истеричных публикациях». Так он ответил на обвинения в адрес РФ из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

«Сейчас Великобритания в последнее время [выдает] много истеричных публикаций. К сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освящения событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Представитель Кремля отметил, что Россия не ведет гибридных войн, в чем ее обвиняют. Он призвал Европу перестать считать Россию виновницей всех бед и обратиться к «первоисточникам проблем, которые душат Европу».

Ранее The Telegraph обвинил Россию в ведении гибридной войны. В пользу этого тезиса автор статьи указан на то, что Белоруссия отправляет в атаку на польскую границу беженцев с Ближнего Востока, а Россия наращивает группировку войск на восточной границе Украины.