В Кремле пожаловались на «истеричные публикации» западных СМИ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что западные СМИ в необъективности Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил западные СМИ в «истеричных публикациях». Так он ответил на обвинения в адрес РФ из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

«Сейчас Великобритания в последнее время [выдает] много истеричных публикаций. К сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освящения событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Представитель Кремля отметил, что Россия не ведет гибридных войн, в чем ее обвиняют. Он призвал Европу перестать считать Россию виновницей всех бед и обратиться к «первоисточникам проблем, которые душат Европу».

Ранее The Telegraph обвинил Россию в ведении гибридной войны. В пользу этого тезиса автор статьи указан на то, что Белоруссия отправляет в атаку на польскую границу беженцев с Ближнего Востока, а Россия наращивает группировку войск на восточной границе Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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