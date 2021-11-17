Снегопад накроет Челябинскую область перед выходными

Синоптики предсказали метель на целые сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный снег, метели и гололедица надвигаются на горные районы Челябинской области 19 ноября. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта региона.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днем 19 ноября в горных районах Челябинской области ожидается снег, днем метели — скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду. На дорогах гололедица, местами сильная», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Водителей просят быть аккуратными и скрупулезно соблюдать правила дорожного движения. По возможности, следует воздержаться от дальних поездок в горнозаводскую зону Южного Урала.

В прошедшие сутки ГИБДД была также вынуждена работать в усиленном режиме из-за обильных осадков — прежде всего на горном участке федеральной трассы «М-5», где приходилось приостанавливать движение. На дороги вывели дополнительные экипажи, которые регулировали движение и оказывали помощь спецтехнике в чистки дорог. Всего за сутки было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 17 человек. Аварий с погибшими удалось избежать.