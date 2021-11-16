Челябинцев просят отказаться от поездок из-за ухудшения погоды

Челябинскую область накроют мороз и метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок по Челябинской области из-за ухудшения погоды 17 и 18 ноября. С таким обращением выступило управление ГИБДД по региону.

«В ближайшие сутки — 18 ноября — на Южном Урале ожидается дальнейшее похолодание и осадки в виде снега. По возможности воздержитесь от дальних поездок. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспорта, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона», — говорится в обращении.

Метели и резкое похолодание пришли в Челябинскую область в среду. В ночь на четверг, согласно прогнозу регионального ЦГМС, столбик термометра опустится до минус 26 градусов. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Существенные проблемы возникли на федеральной трассе «М-5»: пришлось временно приостанавливать движение на нескольких участках магистрали в горнозаводской зоне. Пока движение восстановлено, но на участке от Златоуста до Усть-Катава работают 19 экипажей ДПС и девять единиц снегоуборочной техники.

Сильный снег сейчас идет и в самом Челябинске: по данным сервиса «Яндекс», пробки в столице региона достигли 6 баллов. Управление транспорта мэрии областного центра просит водителей быть внимательными на дорогах.