Вице-премьер Хуснуллин похвалил Комарову за строительство дорог

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Югру как одного из лидеров в стране по строительству дорог Фото: Владимир Андреев

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин наградил губернатора ХМАО Наталью Комарова за успехи в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Югра оказалась одним из победителей конкурса среди российских регионов в номинации «Прорыв года». Награждение состоялось в Москве, передает корреспондент URA.RU.

«Российский вице-премьер Марат Хуснуллин вручил награду губернатору Югры Наталье Комаровой в номинации „Прорыв года“ в конкурсе среди регионов страны, где реализуется нацпроект „Безопасные и качественные автодороги“», — сообщил корреспондент URA.RU. Награждение губернаторов прошло в рамках семинара-совещания, который был организован правительством РФ и комиссией Госсовета и посвящен стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Помимо губернатора Югры, в номинации «Прорыв года» награду еще получил и глава Магаданской области Сергей Носов.

Ранее URA.RU сообщало, что ряд губернаторов из УрФО улетели в Москву ради участия в семинаре-совещании. В его рамках для глав регионов предусмотрена тематическая учеба.