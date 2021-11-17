Губернаторы УрФО экстренно выезжают в Москву

Евгения Куйвашева и Наталью Комарову, как и их коллег, пригласили на семинар в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главы регионов УрФО выезжают в Москву на совещание по строительству, организованное администрацией президента России. По данным URA.RU, приглашение получили, по меньшей мере, четыре уральских губернатора. Семинар состоится в четверг, 18 ноября.

«Губернаторов со всей России вызывали на совещание по строительству и ЖКХ. Ждем, что будет присутствовать [вице-премьер РФ, куратор градостроительной сферы Марат] Хуснуллин», — поделился собеседник агентства, знакомый с планом встречи. Помимо традиционного совещания, для губернаторов проведут тематическое обучение и будут заслушаны выступления нескольких присутствующих.

Одним из докладчиков, по информации URA.RU, станет глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он вылетел в Москву еще 17 ноября для участия в международном форуме России и Узбекистана. На совещании по строительству также будет присутствовать его коллега, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Информацию URA.RU подтвердили в его пресс-службе.

Источник, близкий к правительству ХМАО, сообщил, что губернатор Наталья Комарова тоже планирует быть в Москве 18 ноября. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова подтвердила URA.RU, что Комарова получила приглашение на участие в семинаре. «Губернатор рассматривает [приглашение]. Формат участия и состав рабочих групп уточняются. Исходя из этого, будет приниматься решение», — прокомментировала Шумакова.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, по словам источника URA.RU в окружном правительстве, также получил приглашение. Однако о намерениях главы региона пока ничего не известно — в ближайшее время он определится с планами. Официальные представители Артюхова ситуацию не комментируют.