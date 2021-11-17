Чиновники мэрии Кургана стали фигурантами уголовного дела

По данным следствия, чиновники мэрии превысили полномочия при выдаче разрешений на строительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет подозревает чиновников мэрии Кургана в превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу улица Коли Мяготина, 111б. Возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Кургана по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. По данным следствия, в 2020 году заинтересованному предпринимателю-застройщику в нарушение действующего законодательства было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 111б», — говорится в сообщении.

В рамках расследования дела СК даст оценку действиям чиновников мэрии. В частности, планируется установить цели и мотивы преступления, причины и условия, которые способствовали его совершению. Фамилии и должности чиновников не уточняются.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство 12-этажного дома по адресу улица Коли Мяготина, 111б вызвало общественный резонанс. Соседи утверждали, что из-за стройки начал разрушаться их дом по адресу улица Товарная, 5. Прокуратура ранее фиксировала нарушения при выдаче разрешения на строительство. В надзорном органе заявляли, что на таком небольшом участке допустимо возведение домов только до девяти этажей. В мэрии URA.RU заявили, что проведут проверку изложенных в представлении прокуратуры сведений.