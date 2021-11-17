Свердловская полиция проверила информацию об избиении собаки

Жители Новоуральска засняли «избиение» собаки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Проверочные мероприятия свердловской полиции показали, что в реальности собака пыткам не подвергалась. В ветеринарной клинике животное осмотрели специалисты. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Видео с избиением собаки битой появилось в telegram-канале «Екатеринбург №1» 15 ноября.

«Местный житель приобрел в 2013 году у официальных заводчиков своего любимца для охоты на дичь. У питомца есть соответствующий паспорт, он обучен специальным командам и навыкам. Хозяин бил не собаку, а скрученным полиэтиленовым пакетом образовавшуюся наледь на багажнике машины. А со стороны действительно казалось, что собаку бьют», — сказано в сообщении пресс-службы.

В ветеринарной клинике был произведен осмотр пса. Специалисты дали письменное заключение, что на теле животного отсутствуют какие-либо травмы, гематомы, переломы и повреждения. «В качестве эпилога этой истории отмечу, что далеко не всегда можно верить тому, что кажется», — резюмировал полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало, что жители Новоуральска (Свердловская область) сняли видео, на котором мужчина избивает собаку бейсбольной битой. Случай произошел рядом с домом по улице Максима Горького. Местные жители написали заявление в полицию на живодера.