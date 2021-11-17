17 ноября 2021

Свердловский губернатор отменил дистанционное обучение в школах

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Свердловские школьники вернутся за парты 22 ноября Фото:
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В школах и техникумах Свердловской области отменили удаленное обучение. С 22 ноября учащиеся вернутся к очным занятиям. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев.

«С понедельника заканчивается дистант для средних и старших классов. Младшие тоже продолжают учиться очно. В колледжах и техникумах выходят пока студенты выпускных курсов», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Школы и колледжи Свердловской области перевели на дистант с 8 ноября. Учебные заведения должны били перестроить учебный план так, чтобы обучающиеся могли получить знания в полном объеме. Некоторые школы принимали решение о дистанте раньше официального указа. Позднее власти объявили, что удаленка продлится, по меньшей мере, до 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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