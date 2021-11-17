Свердловский губернатор отменил дистанционное обучение в школах

Свердловские школьники вернутся за парты 22 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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В школах и техникумах Свердловской области отменили удаленное обучение. С 22 ноября учащиеся вернутся к очным занятиям. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев.

«С понедельника заканчивается дистант для средних и старших классов. Младшие тоже продолжают учиться очно. В колледжах и техникумах выходят пока студенты выпускных курсов», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Школы и колледжи Свердловской области перевели на дистант с 8 ноября. Учебные заведения должны били перестроить учебный план так, чтобы обучающиеся могли получить знания в полном объеме. Некоторые школы принимали решение о дистанте раньше официального указа. Позднее власти объявили, что удаленка продлится, по меньшей мере, до 12 ноября.