Челябинский банк атаковал депутата после обысков ФСБ

Претензии к Олегу Иванову появились и у «Челябинвестбанка» Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Иск почти на 125 млн рублей к бизнес-структурам депутата гордумы Челябинска Олега Иванова предъявила одна из крупнейших в регионе финансовых организаций — «Челябинвестбанк». Это следует из базы судебных дел.

«Исковое заявление акционерного Челябинского инвестиционного банка „Челябинвестбанк“ принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное заседание на 25 января 2022 года», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из текста документа, банк предъявил требования о взыскании 124 млн 821 тыс. рублей лично к Иванову, его супруге, а также к ООО «АльфаСтрой» и ООО «Аквагород». По данным сервиса СБИС, обе компании также принадлежат депутату. Сам он на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

«Заявление о взыскании средств с компании „АльфаСтрой“ и других лиц подано в связи с неисполнением кредитных обязательств. Также в суд заявлено требование об обращении взыскания заложенного имущества. Стоимости залога достаточно для покрытия всех требований банка. Данные действия совершаются в случае нарушения условий кредитных договоров и являются стандартной процедурой», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Челябинвестбанка».

Ранее в областной арбитраж поступили иски лично к Иванову от ФНС на 119 млн рублей и несколько заявлений регионального минстроя на сотни миллионов рублей. В сентябре офисы связанных с ним бизнес-структур обыскали сотрудники регионального УФСБ. Перед этим Контрольно-счетная палата области исследовала расход бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы, направив материалы проверки силовикам. В гордуме Иванов уже третий срок представляет Центральный район Челябинска. Его компании специализируются на возведении офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов.